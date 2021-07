Lazio-Padova in streaming | dove vedere l’amichevole in Tv

(Di martedì 27 luglio 2021)in– Nuovo impegno amichevole per laguidata da Maurizio Sarri, che si appresta ad affrontare il, in una gara che chiuderà il periodo trascorso in ritiro da parte dei giocatori biancocelesti. Fino ad ora la formazione capitolina è riuscita a imporsi contro Top 11 Cadore (10-0), Fiori Barp Sospirolo L'articolo

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #LazioPadova 1-1: un rigore di Luis Alberto acciuffa il Padova e chiude la prima parte di ritiro del… - SkySport : #Lazio, pari con il #Padova: ad Auronzo finisce 1-1 #SkySport - tvdellosport : ?? Vittoria per 5-2 nella prima vera uscita di #Sarri sulla panchina della #Lazio. A segno tra i biancocelesti… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lazio fermata 1-1 dal Padova ad Auronzo di Cadore In gol ancora Luis Alberto, domani ritorno a Roma della squadra - Ftbnews24 : ????? #Lazio, Sarri infuriato: solo 1-1 col Padova #Lazio verso #SerieA #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Padova

Si è chiuso con un deludente 1 - 1 contro ilil ritiro dellaad Auronzo di Cadore: Luis Alberto su rigore ha evitato la clamorosa sconfitta alla truppa di Maurizio Sarri, per nulla soddisfatto in panchina. Come riportato da 'La ....../- Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri Il Corriere dello Sport racconta la furia di Maurizio Sarri , ieri, in panchina, durante l'amichevole contro il(...A conclusione di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Firenze, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze ...Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, era furioso dopo avere visto la prestazione molto deludente della compagine biancoceleste.