Insulti a Draghi, i giornali scoprono il metodo Travaglio (Di martedì 27 luglio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:25 Aumentano i contagi, non i ricoveri. E oggi il giornale unico del terrore è un po' sotto tono. 01:20 Il Corsera attacca Salvini e Meloni. Ma forse dovrebbero leggere Cacciari e Agamben: pure loro sono fascisti e no vax? 06:00 Parola ai commensali. 05:15 In California vogliono rendere obbligatori i vaccini per i dipendenti pubblici. Ma poi chi si fa il vaccino o il test non deve portare la mascherina in ufficio. 07:00 Vaccini, Belpietro si chiede: perché all'estero non lo fanno ai minori e da noi sì? 08:50 Parola ai commensali. 09:15 Travaglio dà del figlio di papà a Draghi: è il solito. Ma è divertente vedere come ad ... Leggi su nicolaporro

gennaromigliore : Dopo le parole di Draghi in conferenza stampa raddoppiate in tutta Italia le prenotazioni per il Vaccino, con picch… - ilriformista : Gli insulti di Travaglio a Draghi dal palco della festa di Articolo1-Mdp, il partito del ministro Speranza - RaiNews : Cresce la protesta nelle città italiane contro l'obbligo del #greenpass nei luoghi pubblici al chiuso. Cori in nome… - BrunoBini1 : Figlio di papà è insulto, criminale a Conte, è complimento, #Meloni Travaglio non si scusa: nuovi insulti a Draghi - maximone816 : RT @articoloUnoMDP: Unica è una festa libera, aperta a varie opinioni.Abbiamo rispetto e rinnoviamo fiducia a Draghi.Non accettiamo però le… -