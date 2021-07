I said yes: il mio SI più bello! (Di martedì 27 luglio 2021) I said yes! Ho detto SI. Sono fidanzata! Sono ufficialmente una futura sposa! Le emozioni dell’ultimo weekend mi hanno travolta talmente tanto, che avrò dormito ad occhio e croce una decina di ore in tre giorni. Ho perso il conto di quante volte, in piena notte, mi sono seduta a gambe incrociate sul letto, domandandomi: “E’ tutto vero?”. Chi ci è già passata, potrà capire cosa intendo. Il fatto è che si passa un’intera vita ad immaginare questo momento, ma quando il sogno lascia spazio alla realtà è davvero molto, molto, molto più intenso e magico di quanto si possa desiderare. E adesso immagino che dovrei raccontarvi della serata di sabato, quando Ale mi aveva promesso ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 27 luglio 2021) Iyes! Ho detto SI. Sono fidanzata! Sono ufficialmente una futura sposa! Le emozioni dell’ultimo weekend mi hanno travolta talmente tanto, che avrò dormito ad occhio e croce una decina di ore in tre giorni. Ho perso il conto di quante volte, in piena notte, mi sono seduta a gambe incrociate sul letto, domandandomi: “E’ tutto vero?”. Chi ci è già passata, potrà capire cosa intendo. Il fatto è che si passa un’intera vita ad immaginare questo momento, ma quando il sogno lascia spazio alla realtà è davvero molto, molto, molto più intenso e magico di quanto si possa desiderare. E adesso immagino che dovrei raccontarvi della serata di sabato, quando Ale mi aveva promesso ...

Advertising

konuskancocuk : @busraydogduu She said yes sjsjsjsj - Tuscany_World : RT @YuliaKorneva: You said 'yes' I did it . Avete detto di sì ... ed io l'ho dipinto .??? #art #arte #artist #artwork #sketch #sketchbook #… - strvngersgold : @maiiunagioiaa @svnshinelouiis la mia luna in bilancia said yes - YuliaKorneva : You said 'yes' I did it . Avete detto di sì ... ed io l'ho dipinto .??? #art #arte #artist #artwork #sketch… - jenomanji : come mi fa crepare la scena in cui aladdin dismissa il tipo inutile dei primi episodi dicendo che non ha niente di… -