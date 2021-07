Green Pass, tutte le truffe su Whatsapp e Telegram (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6 agosto il Green Pass diventerà fondamentale per la prossima fase di convivenza con il coronavirus. Vista la nuova impennata di casi e la necessità di trovare un modo convincente per spingere gli indecisi a vaccinarsi, il governo ha deciso di mettersi alle spalle l’era delle chiusure e dei lockdown generalizzati provando una strada differente. Si inizierà a chiedere il Green Pass nei ristoranti al chiuso o per accedere a spettacoli all'aperto, musei, centri culturali, eventi sportivi, teatri e cinema con l’intenzione (probabile) di estendere sempre di più l’utilizzo della certificazione nel corso delle prossime ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6 agosto ildiventerà fondamentale per la prossima fase di convivenza con il coronavirus. Vista la nuova impennata di casi e la necessità di trovare un modo convincente per spingere gli indecisi a vaccinarsi, il governo ha deciso di mettersi alle spalle l’era delle chiusure e dei lockdown generalizzati provando una strada differente. Si inizierà a chiedere ilnei ristoranti al chiuso o per accedere a spettacoli all'aperto, musei, centri culturali, eventi sportivi, teatri e cinema con l’intenzione (probabile) di estendere sempre di più l’utilizzo della certificazione nel corso delle prossime ...

