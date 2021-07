Green Pass, la Lega si divide in tre: caos o piano preciso? Giorgetti con Draghi. E Salvini non lo smentisce... Inside (Di martedì 27 luglio 2021) A un osservatore esterno la posizione della Lega sul Green Pass sembra confusa ed eterogenea, almeno così sottolineano tanto da Forza Italia e Fratelli d'Italia quanto da Pd e Movimento 5 Stelle. In realtà, la lettura che danno in Via Bellerio è quella di una strategia politica precisa che punta a coprire un po' tutte le posizioni. Una sorta di 'marciare divisi per colpire uniti'. Mercoledì... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 luglio 2021) A un osservatore esterno la posizione dellasulsembra confusa ed eterogenea, almeno così sottolineano tanto da Forza Italia e Fratelli d'Italia quanto da Pd e Movimento 5 Stelle. In realtà, la lettura che danno in Via Bellerio è quella di una strategia politica precisa che punta a coprire un po' tutte le posizioni. Una sorta di 'marciare divisi per colpire uniti'. Mercoledì... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Monaco, pass sanitario obbligatorio per tutti dal 23 agosto Tessera sanitaria obbligatoria per tutti a Monaco dal 23 agosto: il green pass approda nel Principato. Lo ha deciso il governo monegasco: "Da diverse settimane e come in altre parti d'Europa, è in aumento il numero di positivi Covid - 19 e dei ricoverati per la ...

Maneskin, da via del Corso al Circo Massimo E sull'adozione del Green Pass la band aggiunge: "Ogni Paese, in tema di restrizioni, ha le sue misure, ma sono utili perché ci permettono e ci aiutano a tornare a suonare dal vivo". Anche con un ...

Green pass per la scuola, tensione nella maggioranza Agenzia ANSA A Roma in piazza contro il Green Pass, la protesta di "Io Apro" Martedì, 27 luglio 2021 Home > aiTv > A Roma in piazza contro il Green Pass, la protesta di "Io Apro" Roma, 27 lug. (askanews) - Proteste in centro a Roma contro l'introduzione del Green Pass a partir ...

Parrebbe questo : i non vax sono il 3% ; i favorevoli all'obbligo vaccinale il 50% Covid, i no vax non sono piu del 3%. E la meta degli italiani e favorevole al vaccino obbligatorio - la Repubblica Naturalmente quel 3% lo bollerà subito come sondaggio truffa Pe ...

