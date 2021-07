Grave incidente in Germania | esplodo grande stabilimento chimico 1 morto e 32 feriti

Advertising

SkyTG24 : Incidente lavoro, grave operaio investito da esplosione nel Bresciano - johndoe020202 : @Stellangy Ha una probabilità di 1 su 1.000.000 per un effetto collaterale grave. È 10 volte più probabile essere… - princigallomich : SAN SEVERO – GRAVE INCIDENTE, UN MORTO, FERITO GRAVEMENTE L’ON. FRANCO DI GIUSEPPE - quotidianodirg : Grave incidente sulla Modica Scicli - CxFrancesca : RT @moonshadow_369: Il 2019 mette duramente alla prova entrambi. Hande perde la mamma; Kerem subisce un grave incidente in barca, che avreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

Prima Monza

Un uomo è morto, altri quattro sono dispersi, trentuno persone sono rimaste ferite. E' il bilancio di un'esplosione, questa mattina, a Leverkusen, nord Reno Vestfalia, Germania occidentale, stessa ...Nel 2016 è rimasto coinvolto con la Ovcina in unstradale in Francia: ha perso un rene e ha rischiato di rimanere paralizzato.Grave incidente sulla Modica Scicli. Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto tra due auto, una Peugeot 206 e una Fiat Punto Evo. Una delle due auto si è ribaltata ...Il sinistro è accaduto attorno alle 14.30 di martedì 27 lungo la autostrada A4, in direzione Torino, tra Cavenago e Agrate Brianza, all’altezza dell’innesto con la A58. Sul posto anche i vigili del fu ...