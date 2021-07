Advertising

Gazzetta_it : Dopo Huijsen e Boende ecco Solberg: perché i talenti d’Europa scelgono la Juve - TV7Benevento : Calcio: Torino, 0-0 in amichevole contro l'Al Fateh... - sportli26181512 : Torino-Al Fateh 0-0: I granata hanno dato minuti a tutti gli uomini a disposizione anche in proiezione dell'amichev… - Fantacalcio : Torino-Al Fateh 0-0: cronaca e tabellino - sportface2016 : #Torino-#AlFateh: il tabellino e le nostre pagelle dell'amichevole terminata 0-0. -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Torino

Sotto gli occhi del presidente Urbano Cairo, per l'occasione salito a Bressanone perla sua prima visita durante il ritiro della squadra, ilfatica non poco contro l'Al Fateh. Contro la settima forza del campionato saudita, la formazione di Ivan Juric non va oltre lo 0 - 0. Era l'ultimo test in Alto Adige, ora la squadra rientrerà a ...APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Bellerin e Nandez, l'Inter prepara il doppio colpo CALCIOMERCATO Ronaldo torna a, il futuro è alla Juventus? CALCIOMERCATO Locatelli - Juve: l'affare si farà così ...Bressanone, 27 lug. -Il Torino non va oltre ad un pareggio per 0-0 in amichevole disputata a Bressanone contro la formazione saudita dell'Al Fateh. A seguire l' ...Termina a reti inviolate la terza amichevole pre campionato degli uomini di Juric BRESSANONE - E' terminata zero a zero la sfida tra il Torino e l'Al Fateh (squadra che milita nella massima serie saud ...