Calcio: Consiglio Federale Figc, su esclusioni e ripescaggi si aspetta 2 agosto (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Il Consiglio Federale ha deciso di aspettare per definire gli organici dei campionati professionistici. "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare -ha spiegato Gravina nella conferenza stampa dopo il Consiglio-. Ci sembrava giusto ed opportuno aspettare il 2 agosto per la concessione delle licenze nazionali". Le società bocciate, che sono il Chievo in Serie B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in Serie C dovrebbero fare ricorso al Tar del Lazio. Il Consiglio Federale ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Ilha deciso dire per definire gli organici dei campionati professionistici. "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso dire -ha spiegato Gravina nella conferenza stampa dopo il-. Ci sembrava giusto ed opportunore il 2per la concessione delle licenze nazionali". Le società bocciate, che sono il Chievo in Serie B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in Serie C dovrebbero fare ricorso al Tar del Lazio. Ilha ...

