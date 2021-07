Advertising

DividendProfit : Borsa: stretta Cina frena ancora Hong Kong,Europa verso calo – Economia - fisco24_info : Borsa: stretta Cina frena ancora Hong Kong,Europa verso calo: Negativi anche i future sugli Usa, attesi serie di tr… - MichelaRoi : RT @lauranaka: La Cina divora se stessa. Dopo schiaffi ripetuti alla Uber cinese #Didi, che rischia ora pure il delisting, nel mirino finis… - pelias01 : RT @lauranaka: La Cina divora se stessa. Dopo schiaffi ripetuti alla Uber cinese #Didi, che rischia ora pure il delisting, nel mirino finis… - ilnida : RT @lauranaka: La Cina divora se stessa. Dopo schiaffi ripetuti alla Uber cinese #Didi, che rischia ora pure il delisting, nel mirino finis… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa stretta

Il Sole 24 ORE

Ancora una seduta contrastata per le Borse di Asia e Pacifico con Hong Kong che, a scambi in corso, scivola di nuovo ( - 2,55%) sulladella Cina sull'hi - tech (il cui indice lascia sul terreno il 5%) e sul settore dell'istruzione privata e dell'immobiliare. Più contenuta la flessione di Shanghai ( - 0,54%) e Shenzhen ( - 0,......Il caso Didi Il caso Alibaba E le aziende straniere? La normativa cinese I motivi della...che all'inizio di giugno la società Didi Chuxing ha presentato richiesta per essere quotata alla...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Si preannuncia cauto l'avvio delle Borse europee, in una seduta che sara' segnata dall'attesa per ...Ancora una seduta contrastata per le Borse di Asia e Pacifico con Hong Kong che, a scambi in corso, scivola di nuovo (-2,55%) sulla stretta della Cina sull'hi-tech (il cui indice lascia sul terreno il ...