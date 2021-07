Benedetta Pilato saluta Tokyo e gli haters: «Grazie a tutti, anche a chi si aspettava un mio momento buio» (Di martedì 27 luglio 2021) Benedetta Pilato ha vinto comunque. La stella pugliese del nuoto azzurro, reduce da una stagione importante dove ha ottenuto il record del mondo nei 50 rana, ha commentato attraverso i social la sua eliminazione dai Giochi di Tokyo 2020. «Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita», scrive in un post su Instagram l’azzurra. «”Avrei voluto fare di più”: è la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un pò di delusione», ammette la 16enne, che guarda con fiducia al suo futuro in vasca, arricchito da un’esperienza olimpica che «serve per ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021)ha vinto comunque. La stella pugliese del nuoto azzurro, reduce da una stagione importante dove ha ottenuto il record del mondo nei 50 rana, ha commentato attraverso i social la sua eliminazione dai Giochi di2020. «Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita», scrive in un post su Instagram l’azzurra. «”Avrei voluto fare di più”: è la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un pò di delusione», ammette la 16enne, che guarda con fiducia al suo futuro in vasca, arricchito da un’esperienza olimpica che «serve per ...

