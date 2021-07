AUDIO L'Inter accelera per Nandez, la Roma spinge per Xhaka: le ultimissime (Di martedì 27 luglio 2021) Ogni giorno l'appuntamento con le trattative più calde in un minuto a cura di Alessandro Russo E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 27 luglio - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) Ogni giorno l'appuntamento con le trattative più calde in un minuto a cura di Alessandro Russo E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 27 luglio - ...

Advertising

Inter : ???| KICK OFF La prima amichevole dell'Inter formato 2021/22 è nella tradizionale cornice di Lugano. Lawrence, Villa… - misorecordsuk : AUDIO L'Inter accelera per Nandez, la Roma spinge per Xhaka: le ultimissime #Juve #Juventus - SSCNapoliFeed : AUDIO L'Inter accelera per Nandez, la Roma spinge per Xhaka: le ultimissime - eantoniopolonia : @dangiuntolee sì, se non si tratta di Juve/Inter/Milan/Roma pretendo assai durante i 90'. perciò mi sono tolto il v… - Enzolott : @ofoicracoid @angianna78 @el__cantero @80AirasoR80 @annatrieste Non era l'unica volta che una partita venisse rinv… -