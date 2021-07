Warhammer | Vermintide 2 | la patch PS5 migliora risoluzione e frame rate – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 luglio 2021) Fatshark ha pubblicato unaper la versione PlayStation 4 di2 chesu PS5.. Fatshark ha pubblicato oggi una nuovaper la versione PlayStation 4 di2. Questo aggiornamento è pensato principalmente per chi gioca aII su PS5 attraverso la retrocompatibilità: dopo l’update, infatti, il gioco gira in 1440p e 60 fotogrammi al secondo. Ma non solo: oltre a...

