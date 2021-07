Varane dal Real al Manchester United: operazione in chiusura (Di lunedì 26 luglio 2021) Raphael Varane dal Real al Manchester United: operazione battezzata da giorni e ormai in dirittura d’arrivo. Il difensore centrale francese classe 1993 e con un contratto in scadenza il prossimo giugno, sarà il nuovo rinforzo dei Red Davils per una cifra di circa 50 milioni più bonus. Una trattativa che andava avanti da giorni e che adesso è davvero a un passo dalla striscione. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Raphaeldalalbattezzata da giorni e ormai in dirittura d’arrivo. Il difensore centrale francese classe 1993 e con un contratto in scadenza il prossimo giugno, sarà il nuovo rinforzo dei Red Davils per una cifra di circa 50 milioni più bonus. Una trattativa che andava avanti da giorni e che adesso è davvero a un passo dalla striscione. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

