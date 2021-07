Ultima spiaggia per la giovane democrazia Tunisina (Di lunedì 26 luglio 2021) Dietro la decisione del presidente tunisino Kais Saied che ha congelato in una notte il parlamento repubblicano e ha liquidato il governo votato dallo stesso parlamento, non c’è nient’altro che dare una risposta al disagio di un popolo piegato dalla crisi economica e dalla contundente crisi sanitaria. Non c’è alcun progetto, oltre al mantenimento del suo potere, al ritorno in forme presupposte democratiche a una vecchia dottrina autoritaria che nel paese mediterraneo ha sempre conosciuto un certo successo. In questo caso non è un male dal quale potrà scaturire un bene, nel senso che se la nottata Tunisina ha visto un popolo gioire per la liquidazione di un governo imbelle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Dietro la decisione del presidente tunisino Kais Saied che ha congelato in una notte il parlamento repubblicano e ha liquidato il governo votato dallo stesso parlamento, non c’è nient’altro che dare una risposta al disagio di un popolo piegato dalla crisi economica e dalla contundente crisi sanitaria. Non c’è alcun progetto, oltre al mantenimento del suo potere, al ritorno in forme presupposte democratiche a una vecchia dottrina autoritaria che nel paese mediterraneo ha sempre conosciuto un certo successo. In questo caso non è un male dal quale potrà scaturire un bene, nel senso che se la nottataha visto un popolo gioire per la liquidazione di un governo imbelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultima spiaggia Ultima spiaggia per la giovane democrazia Tunisina La Tunisia torna a far parlare di se: è iniziata la stagione balneare ma questa volta si tratta di governi balneari, ultima spiaggia per la giovane democrazia Tunisina.

