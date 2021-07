Tunisia | Saied fa chiudere la sede di al Jazeera

(Di lunedì 26 luglio 2021) In base alle disposizioni del presidente della Repubblica Kais, le forze dell'ordine tunisine hanno chiuso questa mattina lalocale della tv araba con base in Qatar, Al. Ai ...

In base alle disposizioni del presidente della Repubblica Kais, le forze dell'ordine tunisine hanno chiuso questa mattina la sede locale della tv araba con base in Qatar, Al Jazeera. Ai giornalisti e impiegati è stato intimato in tempo utile di abbandonare ...E' scoppiato il caos indopo che il presidente Kaisha annunciato la sospensione del parlamento nonché le dimissioni del premier, Hicham Mechici, e di aver tolto l'immunità a tutti i membri del parlamento; a ...in un Tunisia La situazione è tesa dopo l'indebolimento del premier Hisham Michi. Lunedì le forze di sicurezza hanno circondato il parlamento a Tunisi. I ...A giornalisti e impiegati intimato di abbandonare i locali. Situazione tesa davanti alla sede del Parlamento. Il presidente: 'Non è un colpo di Stato' (ANSA) ...