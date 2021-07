Travaglio: "Draghi figlio di papà che non capisce un c....". (Di lunedì 26 luglio 2021) “Draghi è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che è competente anche in materia di vaccini, sanità. giustizia. Mentre mi spiace dirlo: non capisce un cazzo né di giustizia, né di sociale, né di sanità”. Marco Travaglio non usa mezzi termini per definire il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Durante un intervento alla festa di Articolo Uno, il giornalista si è lanciato in una descrizione di Draghi in antitesi a chi prima di lui “aveva fatto bene”. Parole che pur avendo ricevuto gli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “è undi, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che è competente anche in materia di vaccini, sanità. giustizia. Mentre mi spiace dirlo: nonun cazzo né di giustizia, né di sociale, né di sanità”. Marconon usa mezzi termini per definire il Presidente del Consiglio Mario. Durante un intervento alla festa di Articolo Uno, il giornalista si è lanciato in una descrizione diin antitesi a chi prima di lui “aveva fatto bene”. Parole che pur avendo ricevuto gli ...

matteorenzi : Le parole offensive e deliranti di Marco Travaglio su Draghi - orfano di padre all’età di 15 anni - dimostrano come… - aldotorchiaro : Dopo che il cheerleader di Conte, #Travaglio, davanti a Bersani e Prodi, ha definito 'figlio di papà' #Draghi, orfa… - davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - FilippoMariaMa1 : curriculum ambulante caro travaglio del giornalismo avercelo il curriculum di Marione Draghi...almeno il suo non è… - stefanoperp : RT @matteorenzi: Le parole offensive e deliranti di Marco Travaglio su Draghi - orfano di padre all’età di 15 anni - dimostrano come il dir… -