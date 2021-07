Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: progetto in arrivo (Di lunedì 26 luglio 2021) Cosa ci fanno Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme? I due hanno deciso di dare vita ad un progetto che, di certo, farà discutere molto. L'annuncio arriva dal profilo social del vincitore del Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: il progetto Dopo la vittoria al GF Vip 5, Tommaso Zorzi ha vissuto un momento molto impegnativo. Si è ritrovato a condurre Il Punto Z, programma a lui assegnato in onda su Mediaset Play, e a fare l'opinionista de L'Isola dei Famosi. Al termine ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 luglio 2021) Cosa ci fannoinsieme? I due hanno deciso di dare vita ad unche, di certo, farà discutere molto. L'annuncio arriva dal profilo social del vincitore del Grande Fratello Vip 5.: ilDopo la vittoria al GF Vip 5,ha vissuto un momento molto impegnativo. Si è ritrovato a condurre Il Punto Z, programma a lui assegnato in onda su Mediaset Play, e a fare l'opinionista de L'Isola dei Famosi. Al termine ...

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - Potito44507862 : @ranges1967 @tommaso_zorzi Ok anche quando non fa vedere le perso e con cui sta? E una curiosità - ranges1967 : @Potito44507862 @tommaso_zorzi Mai fatti - Potito44507862 : Ma Tommy non fa mai il repost l hanno taggato tanti???? prima lo faceva? #tzvip @tommaso_zorzi - NuvoleDiFango : RT @LaVi12042016: Adoro come ci metta la faccia. Non indietreggi davanti a nulla. Si esponga. Che se ne strafreghi dei giudizi farisei degl… -