Temptation Island | in fiamme l’hotel del reality

(Di lunedì 26 luglio 2021) Un incendio ha distrutto a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, una parte del Relais Is Morus, il resort a quattro stelle sul mare dove si gira ilshow "", in onda su Canale 5. Lenel cuore della notte al Relais Is MorusQualcuno avrebbe versato del liquido infiammabile all'interno degli uffici del titolare e all'esterno nell'area della terrazza e appiccato il rogo per poi far perdere le proprie tracce. Lesi sono velocemente propagate, avvolgendo ogni cosa. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 4 di oggi 26 luglio nel complesso turistico ...

... sulla costa sud occidentale della Sardegna e noto per essere la base logistica del reality di Canale 5. Evacuate circa 60 persone, tra le quali molti turisti, che si trovavano in ...Il resort Relais Is Morus , dove vengono girate le puntate di, è rimasto vittima di un violento incendio . Nella notte i vigili del fuoco, di passaggio sulla statale 195, hanno visto le fiamme hanno dato l'allarme e sono accorsi immediatametnte ...Nuovo incendio, a distanza di un anno, al resort di Temptation Island, in Sardegna. Ecco cosa è successo nella notte. Le indagini sono ancora in corsa.È però doveroso ricordare che i concorrenti di Temptation Island sono tenuti ad osservare la clausola secondo cui non possono farsi vedere insieme fino alla fine della messa in onda della trasmissione ...