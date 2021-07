Temperature bollenti: a Chieti attivato un numero per chiedere aiuto, il sindaco consiglia come difendersi dal caldo (Di lunedì 26 luglio 2021) È arrivata quella che, secondo i meteorologi , potrebbe essere la settimana più calda di questa estate bollente. Per questo, il Comune di Chieti ha attivato una serie di misure per limitare al massimo ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 26 luglio 2021) È arrivata quella che, secondo i meteorologi , potrebbe essere la settimana più calda di questa estate bollente. Per questo, il Comune dihauna serie di misure per limitare al massimo ...

DavideTedesco74 : Temperature bollenti: rischio ondate di calore in Sicilia Sale la colonnina di mercurio. - ItalianOpen : ??? Temperature bollenti?! Prendiamo esempio da #GonzaloFernandezCastano, vincitore nell'edizione del 2007 e 2012 d… - Max76028858 : @il_jo85 No non vale ...qua continuano temperature bollenti - tempoweb : Bomba di calore sull'#Italia con l'anticiclone africano Nel #Weekend afa e temperature bollenti… - DavideTedesco74 : Le migliori gelaterie in Sicilia 2021: gli indirizzi da provare. Gambero Rosso LE TEMPERATURE SI FANNO SEMPRE PIÙ B… -

Temperature bollenti: rischio ondate di calore in Sicilia PALERMO - Temperature bollenti attendono i siciliani. La Protezione civile mette in guardia sul r ischio ondate di calore nelle città di Palermo, Catania e Messina (livello 1) per le giornate di domani e ...

Meteo, Catania nella morsa del caldo: temperature fino a 42° Meteo Catania: torna l’anticiclone africano con temperature che arriveranno, nel weekend, a una massima di 42 gradi. Ecco le previsioni giorno per giorno.

