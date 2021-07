Taranto, abusavano di una 20enne disabile su autobus di linea: indagati 8 autisti (Di lunedì 26 luglio 2021) Taranto, abusavano di una 20enne disabile su autobus di linea. abusavano di una ragazza di 20 anni affetta da evidenti disagi psichici. Sono indagati otto autisti dell’Amat, azienda del trasporto pubblico di Taranto. Secondo la Procura, gli indagati parcheggiavano il veicolo in luoghi isolati per poi abusare sessualmente della giovane disabile. A convincerla a denunciare quanto avvenuto, il fidanzato. Otto autisti dell’Amat, azienda del trasporto pubblico di ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 luglio 2021)di unasudidi una ragazza di 20 anni affetta da evidenti disagi psichici. Sonoottodell’Amat, azienda del trasporto pubblico di. Secondo la Procura, gliparcheggiavano il veicolo in luoghi isolati per poi abusare sessualmente della giovane. A convincerla a denunciare quanto avvenuto, il fidanzato. Ottodell’Amat, azienda del trasporto pubblico di ...

