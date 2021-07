Steam Deck | uno YouTuber prova a scoprire la reale potenza del dispositivo assemblando un PC con specifiche simili

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 luglio 2021) In seguito al recente annuncio di, i fan si stanno chiedendo quale sia ladel nuovoportatile di Valve e, forse, un video di unopotrebbe rispondere a questa domanda. Il canale YouTube Eta Prime ha da poco pubblicato un video in cui mostra l'assemblaggio di un PC cona quelle die alimentato da APU AMD con CPU Zen 2 e grafica RDNA 2. Nel filmato, visibile più in basso, il canale ha condotto test su giochi come DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Skyrim, GTA 5 e altri, passando ...