(Di lunedì 26 luglio 2021) E' ancora un piccolo cantiere, perché le squadre non si costruiscono in un mese alla lavagna, ma locomincia a seguire il binario di Dee si sta facendo intrigare da una nuova filosofia:...

Advertising

sportli26181512 : Solomon, De Zerbi ha scoperto nello Shakhtar un altro Boga: Ala sinistra, 22 anni, passaporto israeliano, un assist… - MichaoRossit : @tvdellosport assist pregevole di Solomon (99)e gol di rapina di L.Traore (2001)..ottima partenza per de Zerbi... T… -

Ultime Notizie dalla rete : Solomon Zerbi

Corriere dello Sport.it

Il feeling è scattato, ma quella di Deè una rivoluzione profonda, capillare, solo in fase embrionale. "Working in progress", lavori in corso, però i primi segnali sono incoraggianti: lo ...... Alan Patrick 34' (S), Gopey Stephen 81' (I) Shakhtar Donetsk (4 - 2 - 3 - 1) : Trubin; Dodo, Marlon, Matvienko, Komienko; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Patrick,; Traoré. All.: De. ...Roberto De Zerbi ha fatto il suo esordio ufficiale sulla panchina dello Shakhtar Donetsk: come è andata la prima nel campionato ucraino.Due mesi dopo l'annuncio del suo arrivo sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha fatto il suo esordio nel campionato ucraino. Ed è arrivata subito la prima vittoria, ottenuta in casa ...