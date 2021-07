Sogni di medaglia per Cassandro e Bacosi: tra poco le finali. Fuori Rossetti e Cainero (Di lunedì 26 luglio 2021) Due Sogni di medaglie per il tiro a volo italiano. Sono quelli di Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, in finale nello skeet donne (alle 7.50 italiane) e uomini (8.50). Con ambizioni di salire sul podio: ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Duedi medaglie per il tiro a volo italiano. Sono quelli di Dianae Tammaro, in finale nello skeet donne (alle 7.50 italiane) e uomini (8.50). Con ambizioni di salire sul podio: ...

