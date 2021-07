Simona Branchetti, tutto la sostituta di Federica Panicucci in Mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Chi è Simona Branchetti, la sostituta di Federica Panicucci? Ai fan piace, ma prenderà il suo posto definitivamente? I dettagli. Federica Panicucci è la nota conduttrice di Mattino5, il programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 luglio 2021) Chi è, ladi? Ai fan piace, ma prenderà il suo posto definitivamente? I dettagli.è la nota conduttrice di Mattino5, il programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AlicePenzavalli : Al netto di qualche sbavatura, buona la prima per Simona Branchetti e Morning News. #MorningNews #SimonaBranchetti… - APmagazineit : Buona la prima per Simona Branchetti, conduttrice di Morning News. #MorningNews #Canale5 #SimonaBranchetti… - EliElielba : RT @sbonaccini: A Rapallo per confronto con @GiovanniToti sul presente e sul futuro del Paese, intervistati da Simona Branchetti e Roberto… - LoSpecialistatv : Se #Mediaset affida le news d’estate a @SimoBranchetti e @gentilivero - Jajo200 : @GiusCandela Escludendo la grafica e lo studio, a mio avviso Simona Branchetti è stata veramente brava e soprattutto professionale -