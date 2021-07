Senza Green pass non si gioca, l’ipotesi contro i No vax in Serie A: «Ce ne sono almeno un paio per squadra» (Di lunedì 26 luglio 2021) Il campionato di calcio italiano, a meno di un mese dalla sua ripresa – la prima partita del calendario è fissata il 21 agosto – è a rischio, prima di cominciare, per l’insorgenza di cluster Covid. In ogni squadra, scrive il Quotidiano Nazionale, ci sarebbero almeno due giocatori no vax. L’allerta è già alta, dopo i focolai di 15 positivi nello Spezia e i sei nell’Empoli, club che nel proprio organico contano calciatori dichiaratamente anti-vaccino. Non si sa se i cluster siano partiti da loro, ma il risultato è che l’Empoli, ad esempio, ha dovuto sospendere la preparazione in ritiro e mandare a casa tutti i giocatori per ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Il campionato di calcio italiano, a meno di un mese dalla sua ripresa – la prima partita del calendario è fissata il 21 agosto – è a rischio, prima di cominciare, per l’insorgenza di cluster Covid. In ogni, scrive il Quotidiano Nazionale, ci sarebberoduetori no vax. L’allerta è già alta, dopo i focolai di 15 positivi nello Spezia e i sei nell’Empoli, club che nel proprio organico contano calciatori dichiaratamente anti-vaccino. Non si sa se i cluster siano partiti da loro, ma il risultato è che l’Empoli, ad esempio, ha dovuto sospendere la preparazione in ritiro e mandare a casa tutti itori per ...

