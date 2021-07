Prosegue l’attività dei Trustee per la vendita dell’U.S. Salernitana 1919 (Di lunedì 26 luglio 2021) I Trustee del Trust “Salernitana 2021” facendo seguito a quanto già comunicato in data 13 luglio 2021, e dato atto della comprensibile apprensione dei tifosi granata per le sorti della Società, comunicano che, per vincoli di natura contrattuale, oltre che per ragioni di opportunità commerciale, non potranno rendere pubbliche le informazioni attinenti al mandato ricevuto, tra le quali a solo titolo di esempio: il contenuto dell’atto di trust, le modalità operative ed i termini di alienazione, il valore di mercato della Società e gli organi deputati a stimarlo, le manifestazioni di interesse e le offerte ricevute. Tali informazione verranno mantenute ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 luglio 2021) Idel Trust “2021” facendo seguito a quanto già comunicato in data 13 luglio 2021, e dato atto della comprensibile apprensione dei tifosi granata per le sorti della Società, comunicano che, per vincoli di natura contrattuale, oltre che per ragioni di opportunità commerciale, non potranno rendere pubbliche le informazioni attinenti al mandato ricevuto, tra le quali a solo titolo di esempio: il contenuto dell’atto di trust, le modalità operative ed i termini di alienazione, il valore di mercato della Società e gli organi deputati a stimarlo, le manifestazioni di interesse e le offerte ricevute. Tali informazione verranno mantenute ...

