Policlinico Federico II, ecco il primo asilo nido. Lorito: li realizzeremo anche nelle altre stutture (Di lunedì 26 luglio 2021) Inaugurato questa mattina “Il Castello di Federico”, asilo nido aziendale del Policlinico universitario Federico II di Napoli, realizzato al piano terra dell’edificio 12 e progettato con ambienti e arredi a misura di bambino. Destinato a 18 minori tra i 3 mesi e i 3 anni, è riservato ai figli del personale dipendente dell’azienda con possibilità di inserimento di bambini del territorio in caso di posti liberi. L’asilo sarà aperto dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì. “Si inaugura oggi un bellissimo asilo nido – ha detto il presidente della Regione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Inaugurato questa mattina “Il Castello di”,aziendale deluniversitarioII di Napoli, realizzato al piano terra dell’edificio 12 e progettato con ambienti e arredi a misura di bambino. Destinato a 18 minori tra i 3 mesi e i 3 anni, è riservato ai figli del personale dipendente dell’azienda con possibilità di inserimento di bambini del territorio in caso di posti liberi. L’sarà aperto dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì. “Si inaugura oggi un bellissimo– ha detto il presidente della Regione ...

Advertising

AC_AOU_FedII : “Il Castello di Federico”, asilo nido aziendale del Policlinico Federico II (realizzato al piano terra dell’edifici… - anteprima24 : ** Un asilo nido aziendale nel Policlinico Federico II ** - MaurizioCappie1 : Continua la battaglia per le assunzioni dei precari della sanita' della regione Campania. - iris_versari : RT @laGigogin: Mi faccio studiare per permettere la raccolta dati e il progresso della Scienza. Ditelo a quei cagasotto medievali di #novax… - laGigogin : Mi faccio studiare per permettere la raccolta dati e il progresso della Scienza. Ditelo a quei cagasotto medievali… -