Pil | Csc | rimbalzo forte secondo trimestre | rischi da contagi

"Lo scenario che si va consolidando per l'Italia è di un rimbalzo del Pil forte nel 2° trimestre 2021, meno nel 3° e 4° trimestre". Lo scrive il Centro studi di Confindustria nella Congiuntura flash. "A giugno si è irrobustita la risalita, grazie all'accelerazione ..."