Napoli, Rrahmani: «Giorni difficili dopo il pareggio con il Verona. Su Dimaro…» (Di lunedì 26 luglio 2021) Amir Rrahmani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del Napoli tra episodi passati e speranze sul futuro Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato del momento del club azzurro e non solo: Napoli-Verona – «Il calcio è una professione in cui non si può pensare al passato. Oggi giochi e tutti dimenticano cosa è successo prima. Si guarda sempre in avanti. Quante volte non ho dormito dopo Napoli-Verona? Abbiamo vissuto Giorni difficili. Avevamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Amir, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato deltra episodi passati e speranze sul futuro Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore delAmirha parlato del momento del club azzurro e non solo:– «Il calcio è una professione in cui non si può pensare al passato. Oggi giochi e tutti dimenticano cosa è successo prima. Si guarda sempre in avanti. Quante volte non ho dormito? Abbiamo vissuto. Avevamo ...

