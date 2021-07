Microsoft Store su Windows 11 | ecco come si aggiorneranno le app Win32HDblog it

(Di lunedì 26 luglio 2021) Gli sviluppatori avranno a disposizione diversi approcci: anche quello di continuare a gestire i loro software in prima persona.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Le app Win32 tradizionali presenti sul Microsoft Store di Windows 11 non saranno aggiornate dallo Store stesso, ma dai sistemi proprietari di ogni produttore; è un'informazione forse un po' scontata, ma Microsoft ci tiene a precisarla. Gli sviluppatori avranno a disposizione diversi approcci: anche quello di continuare a gestire i loro software in prima persona. Le app Win32 di Windows 11 non potranno essere aggiornate tramite il Microsoft Store. La conferma nella documentazione interna.