Mara Navarria in gara alle Olimpiadi nella prova a squadre martedì 27 luglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la delusione dellaindividuale di sabato, in cui non è andata oltre il 10° posto,ritorna in pedanaall’Olimpiade di Tokyo per ladi spada. Con l’atleta friulana nel quartetto azzurro ci saranno Rossella Fiamingo, Federica Isola che nell’individuale è arrivata a una stoccata dal giocarsi una medaglia, e la debuttante Alberta Santuccio. Ladelle azzurre inizierà dai quarti di finale contro il quartetto russo composto da Violetta Kolobova, al ritornocompetizioni dopo la maternità, Yulia ...

... fase a gironi: Argentina - Corea del Sud (gruppo A) 03.00 - SCHERMA " Spada a squadre femminile: ottavi, quarti e semifinali ( Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva: Alberta ...