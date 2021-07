Loredana Berté è finita in Ospedale | l’annuncio sui social

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 luglio 2021) Poca assenza dalle scene perBertè che ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento perfettamente riuscito. Ad aggiornare i fan sulla sua convalescenza ci ha pensato lei stessa attraverso un post sul suo profilo Instagram. La 70enne ha subito un piccolo intervento chirurgico nei giorni scorsi ma è già in convalescenza e quanto prima riprenderà il suo tour estivo. “Ho dovuto fare un piccolo intervento, mi sto riprendendo, ma piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma lei è stata sposata ad un appuntamento. Non c’è emergenza o angoscia” – ha scritto lanciando una piccola frecciatina ai tanti siti e blog che manipolano le notizie rendendole ...