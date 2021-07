LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vecchi e Garozzo agli ottavi, tocca a Cassarà e Foconi! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-6 Garozzo agli ottavi! Ottima prova per il campione olimpico di Rio, che dimostra di esserci per le posizioni che contano! 14-6 Garozzo! Imperioso Daniele, una stoccata per la vittoria. 12-6 Hassan accorcia le distanze. 12-4 Esce fuori tutta la superiorità dell’azzurro, che dimostra di essere in condizione! 10-4 NON SI FERMA PIU’ Garozzo!! Parziale di 6 stoccate a 0! 8-4 ANCORAAAAAAAA!!! Azzurro a +4 dopo il primo round! 7-4 +3 PESANTISSIMO!!! Allunga Garozzo! 6-4 Prova a ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-6! Ottima prova per il campione olimpico di Rio, che dimostra di esserci per le posizioni che contano! 14-6! Imperioso Daniele, una sta per la vittoria. 12-6 Hassan accorcia le distanze. 12-4 Esce fuori tutta la superiorità dell’azzurro, che dimostra di essere in condizione! 10-4 NON SI FERMA PIU’!! Parziale di 6 ste a 0! 8-4 ANCORAAAAAAAA!!! Azzurro a +4 dopo il primo round! 7-4 +3 PESANTISSIMO!!! Allunga! 6-4 Prova a ...

