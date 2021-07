Lei ci ripensa | rifiuta la serata hot a tre e se ne va | lui la rincorre in strada | la picchia e la manda in ospedale

Advertising

marilux1985 : Filippo ha appena detto che dopo si tornerà a parlare di loro. Regà significa solamente una cosa: LEI CI RIPENSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei ripensa

corriereadriatico.it

Loro due e una giovane amica di, una ventenne. Ma la gelosia ha preso il sopravvento e la fidanzata si è rifiutata di continuare la serata, per niente felice di 'condividere' il suo uomo con un'...Paola Stringa , cresciuta nella provincia di Cuneo e oggi avvocata di 34 anni a Torino ,a ... fatelo anche voi' Ma cosa si sente di dire a chi non la pensa come? A chi vorrebbe lottare ...CIVITANOVA - La serata a tre: lui, lei e l’altra, finisce male. Una giovane, mossa dalla gelosia, si rifiuta di trascorrere la notte in compagnia del fidanzato e di una sua amica ...A metterci lo zampino, più che il diavolo, è stata la stampa con titoli più o meno di questo tenore: «Don Green Pass caccia dalla chiesa le pecorelle non vaccinate». A parte il fatto che il sacerdote ...