Inter mercoledì nuova amichevole | il Crotone l’avversario

nuova amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi Dopo l'impegno contro la Pergolettese di ieri, torna subito in campo l'Inter che mercoledì sarà impegnata in una nuova sfida amichevole. Avversario di turno sarà il Crotone. Il match tra nerazzurri e rossoblù è in programma per le 18 di mercoledì 28 luglio e sarà visibile su Sky Sport.

