Grande Fratello Vip | Denis Dosio | selfie con Matteo Salvini | perde migliaia di follower

(Di lunedì 26 luglio 2021) Polemiche per il giovane ex gieffino in compagnia del leader della Lega, lui sbotta: "Trogloditi sciallatevi"

Denis Dosio e Salvini: la polemica L'ex concorrente delVip Denis Dosio si è mostrato mentre era in compagnia dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, come lui assiduo ...Il cast si avvarrà quest'anno, tra gli altri, di ex gieffini dell'ultima fortunata edizione delVip , tra cui Stefania Orlando e il finalista Pierpaolo Pretelli fresco di un singolo ...Secondo le ultime voci rilasciate da Davide Maggio nella sesta edizione del "Grande Fratello Vip" potrebbero far parte Carmen Russo e Davide Silvestri, quest'ultimo conosciuto per essere il cugino di ...Carmen Russo e Davide Silvestri, tra i concorrenti della prima storica Isola dei Famosi, potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip 6.