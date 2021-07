Garozzo conquista l' argento nel fioretto maschile

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il siciliano Danieleè medaglia d'neldopo aver perso in finale con l'avversario di Hong Kong, Cheung Ka Long. L'azzurro, che durante la gara si è fermato per dei problemi alla gamba destra, e' stato sconfitto 9-15. E' la seconda medaglia d'per l'Italia della scherma dopo quella di Luigi Sameleta ieri nella sciabolaper Diana Bacosi nello skeet Diana Bacosi hato la medaglia d'nella gara di skeet di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, oro a Rio 2016, è stata ...

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Fioretto Maschile Daniele Garozzo conquista la semifinaleeee!!! Battuto ai quarti il francese Lefort 1… - sportface2016 : Nona medaglia per l’#Italia a #Tokyo2020 Daniele #Garozzo perde la finale di fioretto contro l’atleta di #HongKong… - flamminiog : RT @sportface2016: Nona medaglia per l’#Italia a #Tokyo2020 Daniele #Garozzo perde la finale di fioretto contro l’atleta di #HongKong Ka L… - NoiNotizie : RT @GDF: #Giochiolimpici di #Tokyo2020: nella #scherma, l’atleta delle #FiammeGialle, Daniele Garozzo, conquista la medaglia d’argento nell… - GDF : #Giochiolimpici di #Tokyo2020: nella #scherma, l’atleta delle #FiammeGialle, Daniele Garozzo, conquista la medaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Garozzo conquista

Durante il match finale,ha chiesto l'intervento del medico sportivo per un problema alla coscia destra. È la prima volta da Mosca 1980 che l'Italia nonun oro individuale nella ...Medaglia a portata anche nel fioretto uomini,in semifinale. Storico argento per 4x100 sl e ... Il nuotatore azzurroil bronzo finale dei 100 metri rana con il tempo di 58''33. Oro al ...Si interrompe proprio all'ultimo atto il cammino verso il bis olimpico di Daniele Garozzo. Il fiorettista di Acireale non riesce a ripetere il trionfo di Rio 2016 e conquista la medaglia d'argento all ...Olimpiadi 2021 Scherma, Daniele Garozzo perde la finale del fioretto maschile contro Cheung Ka-Long: è medaglia d'argento per l'Italia.