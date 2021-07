Garozzo-Cheung, Finale Olimpiadi Scherma: orario, programma, tv, quando inizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo si è qualificato per la Finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il siciliano salirà in pedana alle ore 14.10 di lunedì 26 luglio per affrontare Ka Long Cheung, rappresentante di Hong Kong, nell’atto conclusivo del fioretto individuale. Il 28enne andrà a caccia del secondo sigillo consecutivo ai Giochi, visto che si impose in maniera meravigliosa anche alle Olimpiadi di Rio 2016. L’azzurro, argento iridato e oro europeo nel 2017, è tornato ai vertici nel momento più importante dell’ultimo lustro e ha fatto saltare il banco con una cavalcata sontuosa nella capitale giapponese. Ora ci sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Danielesi è qualificato per ladelledi Tokyo 2021. Il siciliano salirà in pedana alle ore 14.10 di lunedì 26 luglio per affrontare Ka Long, rappresentante di Hong Kong, nell’atto conclusivo del fioretto individuale. Il 28enne andrà a caccia del secondo sigillo consecutivo ai Giochi, visto che si impose in maniera meravigliosa anche alledi Rio 2016. L’azzurro, argento iridato e oro europeo nel 2017, è tornato ai vertici nel momento più importante dell’ultimo lustro e ha fatto saltare il banco con una cavalcata sontuosa nella capitale giapponese. Ora ci sarà ...

Advertising

nigno11 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020| #Fencing FINALE PER GAROZZOOOOO! ?? Il fioretto maschile ci regala una medaglia grazie ad un super Danie… - IlPetrolier3 : Finale Cheung-Garozzo spiace ma tifo per quello di Honk Kong, se lo meritano poverini - delinquentweet : L'avversario di Daniele Garozzo nella finale per l'oro sarà l'hongkonghese Ka Long Cheung . #Fencing #Tokyo2020 - IadevaiaLorenzo : #Tokyo2020 : Daniele #Garozzo è in finale nel #fioretto maschile individuale a 5 anni da quella di Rio. In semifina… - SPalermo91 : RT @delinquentweet: Appuntamenti imperdibili da segnare in calendario per il prosieguo della giornata: ???? Ore 13.00 Tg2 ???? Ore 14.10 F… -