Gaia Zorzi: dura contro Amanda Knox (Di lunedì 26 luglio 2021) Negli scorsi giorni Amanda Knox ha postato un Tweet ironico ma di pessimo gusto che riguarda la vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher. Sono stati moltissimi gli utenti a rispondere al tweet, e tra questi c’era anche Gaia Zorzi, sorella del vincitore del Grande Fratello Vip 5. Amanda Knox è tristemente nota alle cronache per essere stata accusata della morte di Meredith Kercher, avvenuta nel 2007. In un recente tweet Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Negli scorsi giorniha postato un Tweet ironico ma di pessimo gusto che riguarda la vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher. Sono stati moltissimi gli utenti a rispondere al tweet, e tra questi c’era anche, sorella del vincitore del Grande Fratello Vip 5.è tristemente nota alle cronache per essere stata accusata della morte di Meredith Kercher, avvenuta nel 2007. In un recente tweet Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zorzi_gaia : @pvranoia_ Non so perché mi fa troppo ridere questa cosa che vi piacciono tutti i miei amici - StraNotizie : Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia”… - lesalpesnana : RT @BITCHYFit: Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia” https://… - giorgioloda : @zorzi_gaia @amandaknox @waitbutwhy La Sorella sconosciuta di uno diventato famoso per un programma demenziale si p… - automaticamenci : Ho iniziato a seguire Gaia Zorzi sui social e credo che a breve farò lo stesso con stefania Orlando. -