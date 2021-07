Due infermiere avvertono i No Vax: “Quando verranno in ospedale ci vendicheremo”. L’Asl si dissocia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere”. È una delle frasi che si leggono in un post su Facebook contro i No Vax pubblicato da un’infermiera che lavora in Versilia, nelL’Asl Toscana Nord Ovest, e da cui l’azienda sanitaria ha preso le distanze. Nel mirino, come riporta Il Tirreno, anche un commento di risposta di una collega, anche in questo caso contro chi rifiuta il vaccino. “Tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere… sai bucare una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla? Ecco e poi mi verrà in mente altro, vedrai che le corse per montare i ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) “Tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere”. È una delle frasi che si leggono in un post su Facebook contro i No Vax pubblicato da un’infermiera che lavora in Versilia, nelToscana Nord Ovest, e da cui l’azienda sanitaria ha preso le distanze. Nel mirino, come riporta Il Tirreno, anche un commento di risposta di una collega, anche in questo caso contro chi rifiuta il vaccino. “Tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere… sai bucare una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla? Ecco e poi mi verrà in mente altro, vedrai che le corse per montare i ...

