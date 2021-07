Covid, in Lombardia un decesso e 177 nuovi positivi: 5 a Bergamo (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano. A fronte di 8.606 tamponi effettuati, sono 177 i nuovi positivi (2%) in Lombardia. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 8.606, totale complessivo: 12.359.115 – i nuovi casi positivi: 177 – in terapia intensiva: 28 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+1) – i decessi totale complessivo: 33.817 (+1) I nuovi casi per provincia: Milano: 66 di cui 42 a Milano città; Bergamo: 5; Brescia: 16; Como: 8; Cremona: 15; Lecco: 2; Lodi: 2; Mantova: 8; Monza e Brianza: 19; Pavia: 8; Sondrio: 4; Varese: 4. Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano. A fronte di 8.606 tamponi effettuati, sono 177 i(2%) in. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 8.606, totale complessivo: 12.359.115 – icasi: 177 – in terapia intensiva: 28 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+1) – i decessi totale complessivo: 33.817 (+1) Icasi per provincia: Milano: 66 di cui 42 a Milano città;: 5; Brescia: 16; Como: 8; Cremona: 15; Lecco: 2; Lodi: 2; Mantova: 8; Monza e Brianza: 19; Pavia: 8; Sondrio: 4; Varese: 4.

