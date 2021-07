Covid: Draghi, ‘con pandemia schizza numero malnutriti, ora più fondi’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “La malnutrizione è divenuta la causa principale di morte: la pandemia aumenterà il numero di persone malnutrite di 130 milioni, portando il totale fino a 800 milioni. Abbiamo assunto l’impegno che i vaccini siano disponibili a tutti i paesi e dobbiamo fare altrettanto per garantire l’accesso al cibo: l’Italia ha spinto per la ‘Food Coalition’, composta oggi di 40 paesi, e abbiamo bisogno di più finanziamenti da governi e banche di sviluppo”, dunque di “garantire l’accesso al credito”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “La malnutrizione è divenuta la causa principale di morte: laaumenterà ildi persone malnutrite di 130 milioni, portando il totale fino a 800 milioni. Abbiamo assunto l’impegno che i vaccini siano disponibili a tutti i paesi e dobbiamo fare altrettanto per garantire l’accesso al cibo: l’Italia ha spinto per la ‘Food Coalition’, composta oggi di 40 paesi, e abbiamo bisogno di più finanziamenti da governi e banche di sviluppo”, dunque di “garantire l’accesso al credito”. Così il presidente del Consiglio Mario, intervendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite, ...

Advertising

repubblica : Covid, Brunetta: 'Salvini sbaglia. Sui vaccini sto con Draghi. Lo farei a tutti gli statali' - borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario #Draghi ha illustrato in conferenza stampa il nuovo decreto #Covid. Il premier si… - Letenebredinot1 : RT @Letenebredinot1: Bravo on. Ho letto il suo post. Anche io sono un genitore, i miei figli sono più grandi, ma non rischierei mai la loro… - Letenebredinot1 : Bravo on. Ho letto il suo post. Anche io sono un genitore, i miei figli sono più grandi, ma non rischierei mai la l… -