Con Android 12 anche le chiamate di emergenza diventano più semplici (Di lunedì 26 luglio 2021) Il team di sviluppatori di Google ha deciso di rendere con Android 12 molto più semplice il raggiungimento dei servizi di emergenza L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 26 luglio 2021) Il team di sviluppatori di Google ha deciso di rendere con12 molto più semplice il raggiungimento dei servizi diL'articolo proviene da Tutto

Advertising

Ithvriel_ : Io ho iPhone perché mi trovo meglio rispetto ad Android e lo trovo sia più sicuro con i dati (se ho detto una sceme… - mgkouis : senza un iphone come me li faccio i selfie? con un android devi avere le skills per venire decente - diwinetaste : La condivisione è importante. Racconta i tuoi #vini con DiWineTaste Mobile per Android - Naixke : Cavolo questa settimana mi sono dato al hobby del mooding. Ho istallato almeno 7 rom in sequenza su un tablet. La C… - l_delfico : CRZ Smartphone Android 3G con Stilo, Schermo Intero HD da 6,5 Pollici,… -