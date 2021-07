Bologna, ecco Arnautovic: primo bagno di folla dei tifosi (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Bologna ha il suo centravanti. Torna in Italia Marko Arnautovic, attaccante ex Inter e della Nazionale austriaca, che approda al Bologna al termine di una lunga telenovela di mercato che ha coinvolto l’ormai ex squadra dello Shanghai SIPG. Fumogeni, cori e sciarpe per l’attaccante e primo bagno di folla per il giocatore che è arrivato all’Hotel I Portici. Mihajlovic ha il bomber che chiedeva per il post Palacio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilha il suo centravanti. Torna in Italia Marko, attaccante ex Inter e della Nazionale austriaca, che approda alal termine di una lunga telenovela di mercato che ha coinvolto l’ormai ex squadra dello Shanghai SIPG. Fumogeni, cori e sciarpe per l’attaccante ediper il giocatore che è arrivato all’Hotel I Portici. Mihajlovic ha il bomber che chiedeva per il post Palacio. SportFace.

Advertising

marcotravaglio : Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione soci… - granelli_paolo : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… - JBarba52 : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… - Eposmail : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… - PisuDavi : ?? #Calciomercato #Bologna, ecco #Arnautovic -