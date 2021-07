Beautiful | trama 26 luglio 2021 | il dubbio di Wyatt

(Di lunedì 26 luglio 2021) Anticipazionioggi 26con il piano di Sally e i dubbi diche sono sempre più forti. Quale sarà il destino di Flo? Sally vuole sedurreNuova puntataoggi 26con nuovi colpi di scena esilaranti. Dando una lettura alletramedella settimana, ci rendiamo conto che nulla è ancora stato definito seppur la verità sia vicina. Flo è stata così astuta da capire come Sally stia prendendo in giro tutti con una finta malattia. La stilista infatti non è in pericolo di vita e non ha ...

Nei prossimi episodi diqualcosa cambierà. Il passato segreto di John uscirà fuori , ma ... Sin dall'inizio, ovvero da quando Finn è entrato nelladella soap, le indiscrezioni parlano di ...Le puntate che andranno in onda da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021 segnano importanti svolte nelladi. In particolare, le anticipazioni segnalano che Sally cerca di portare a termine il suo folle piano , trascorrendo la notte insieme a Wyatt , con lo scopo di restare incinta. Flo , ...Indice dei contenuti1 Brave and Beautiful 26-30 luglio – anticipazioni2 Brave and Beautiful trama episodi dal 27 al 292.1 Trama episodio 30 luglio3 Brave and Beautiful, il cast completo della serie tv ...La figlia di Ridge, nei prossimi episodi in onda in America, conoscerà una parte della storia del suo futuro marito e non mancheranno arrivi inaspettati ...