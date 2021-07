Tokyo 2020 | bronzo per Odette Giuffrida nel judo

(Di domenica 25 luglio 2021)vince la medaglia dinei -52 kg delalle Olimpiadi di. L’azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l’ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la quarta medaglia italiana in questa edizione dei Giochi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ai Giochi diè sempre lei, la figlia d'arte 29enne (mamma è Guidina Dal Sasso, pioniera del fondo azzurro) a tenere in vita la spedizione italiana a due ruote, uscita a mani vuote dalla ...Odette Giuffrida conquista il bronzo nel Judo a. L'atleta romana, dopo l'argento di Rio 2016, attendeva i Giochi Olimpici nipponici per confermare la medaglia olimpica e non ha fallito e, a distanza di 5 anni, torna sul podio olimpico. ...L'Italia batte la Germania nonostante un match di grande sofferenza e piazzando un clamoroso parziale di 12-0 nell'ultimo quarto dall'80-82 fino al 92-82 finale. Tokyo 2020, le ragazze del volley part ...Anche la piemontese Elisa Longo Borghini contribuisce ad arricchire il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.