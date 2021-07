Taranto, violenza su una ragazza disabile: indagati 8 autisti dell'Amat (Di domenica 25 luglio 2021) E' quanto riporta oggi La Gazzetta Del Mezzogiorno . Gli autisti hanno un'età compresa tra i 40 ei 62 anni. La ragazza, già a 14 anni fu vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa (... Leggi su lastampa (Di domenica 25 luglio 2021) E' quanto riporta oggi La Gazzetta Del Mezzogiorno . Glihanno un'età compresa tra i 40 ei 62 anni. La, già a 14 anni fu vittima disessuale da parte di un vicino di casa (...

