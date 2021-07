Summer Jamboree, cresce l'attesa: scattano gli allestimenti in centro. Ma restano i nodi sull'uso del Green pass (Di domenica 25 luglio 2021) SENIGALLIA - Lavori in corso in piazza del Duca e nel parterre della Rocca per l'arrivo del Summer Jamboree Festival. Un'edizione attesa, quella che debutterà venerdì, perché la manifestazione di ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 25 luglio 2021) SENIGALLIA - Lavori in corso in piazza del Duca e nel parterre della Rocca per l'arrivo delFestival. Un'edizione, quella che debutterà venerdì, perché la manifestazione di ...

Advertising

maxim691 : @senigalliaweb ricapitolando … tutti i cittadini bloccati nel traffico sabato scorso per la gara del “prestigioso”… - maxim691 : @senigalliaweb Prestigiosa??? Summer Jamboree… CaterRaduno … Quelle sono prestigiose!!! XMaster e Triathlon prestig… - SummerJamboree : Al Mascalzone ogni anno vecchi e nuovi amici si incontrano per trascorrere momenti di indimenticabile gioia e condi… - NRegimenti : #mixatino Il Dj ha chiesto se c'è il Summer Jamboree E Silvia ha detto sìiijj??????????È bellissimo??… - SummerJamboree : ?? Con la sua irresistibile American roots music, Pokey LaFarge sarà in esclusiva nazionale al Summer Jamboree XXI c… -