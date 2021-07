Sulla Giustizia fibrillazione M5s. Conte media ma il tempo stringe (Di domenica 25 luglio 2021) Sarà una settimana cruciale per la riforma Cartabia su cui è già stata annunciata la fiducia in Parlamento. Il 2 e 3 agosto gli iscritti M5s dovranno votare Sulla leadership dell'ex - premier Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 luglio 2021) Sarà una settimana cruciale per la riforma Cartabia su cui è già stata annunciata la fiducia in Parlamento. Il 2 e 3 agosto gli iscritti M5s dovranno votareleadership dell'ex - premier

Advertising

fattoquotidiano : L'OCSE CI OSSERVA L’Italia che sta per varare la riforma Cartabia sulla Giustizia è sotto osservazione [IL REPORT -… - bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - matteorenzi : Alle 11.30 firmerò i referendum sulla Giustizia al banchetto dei radicali nel nome di Enzo Tortora #giustiziagiusta - AgataSicily : @lafedecorsi Certo che vale la pena parlarne!immagina se i responsabili non vengono processati per “improcedibilità… - CCKKI : RT @Lucrezi97533276: Sulla Riforma della giustizia Conte rifiuta l’improcedibilità che sarebbe la prescrizione breve per i reati di mafia #… -