Salernitana, Djuric: «Rinnovo? Non aspetterò in eterno. Sul mercato…» (Di domenica 25 luglio 2021) Milan Djuric parla del suo futuro e del momento della Salernitana: ecco le dichiarazioni dell’attaccante granata Milan Djuric, attaccante della Salernitana, è intervenuto dal ritiro di Cascia dopo la sconfitta in amichevole contro il Gubbio. SCONFITTA COL GUBBIO – «Una partita un po’ difficile, veniamo da 15 giorni molto tosti, lavoriamo molto e si stanno inserendo i ragazzi nuovi. Ci sono degli automatismi da rodare. Numericamente siamo pochi in tutti i reparti, la società sta lavorando per dare altri giocatori al mister, stiamo un po’ indietro ma sappiamo tutti cosa ha dovuto passare la società». PARTNER IDEALE IN SERIE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Milanparla del suo futuro e del momento della: ecco le dichiarazioni dell’attaccante granata Milan, attaccante della, è intervenuto dal ritiro di Cascia dopo la sconfitta in amichevole contro il Gubbio. SCONFITTA COL GUBBIO – «Una partita un po’ difficile, veniamo da 15 giorni molto tosti, lavoriamo molto e si stanno inserendo i ragazzi nuovi. Ci sono degli automatismi da rodare. Numericamente siamo pochi in tutti i reparti, la società sta lavorando per dare altri giocatori al mister, stiamo un po’ indietro ma sappiamo tutti cosa ha dovuto passare la società». PARTNER IDEALE IN SERIE ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Djuric Tabellino Salernitana - Gubbio 0 - 1, amichevole precampionato 2021 IL RACCONTO DEL MATCH Salernitana (3 - 5 - 1 - 1) : Belec 5. 5 (16 st Russo 6); Bogdan 6 (18 st ... Obi 5.5 (1 st Schiavone 6), Jaroszynski 5 (1 st Sy 5); Cavion 6 (1 st D'Andrea); Djuric 5.5 (34 st D'...

Diretta/ Salernitana Gubbio (risultato finale 0 - 1) streaming video: granata ko! ... visto che il Gubbio è in Serie C, ma nonostante i tentativi di pareggio nel finale la Salernitana non è riuscita a trovare il pari, con l'attacco ancora leggero. Djuric e compagni devono sicuramente ...

Salernitana, Djuric: «Rinnovo? Non aspetterò in eterno. Sul mercato...» Calcio News 24 Salernitana, primo ko estivo: il Gubbio dell'ex Torrente vince 1-0 Di certo non può essere una sconfitta estiva a far preoccupare, ma i dubbi indubbiamente restano ad un mese dal debutto in Serie A. Al termine della terza amichevole estiva in quel ...

Tabellino Salernitana-Gubbio 0-1, amichevole precampionato 2021 Il tabellino di Salernitana-Gubbio 0-1, match amichevole del precampionato 2021 dei granata. Brutta prestazione dei campani, che perdono nel ritiro di Cascia contro una formazione di Serie C. Gli umbr ...

